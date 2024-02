Comparte

Vesta Lugg fue la invitada del primer capítulo de “Dale Color!“, el nuevo podcast de Eugenia Lemos que maneja como temática principal la moda.

En este primer capítulo, Lemos repasó parte de la vida de la cantante y escritora Vesta Lugg, hablando desde su infancia hasta cómo la marcó su paso por la Red Carpet de la Gala de Viña.

En el capítulo, la comunicadora trasandina le preguntó respecto a su paso por la alfombra roja, donde recibió múltiples críticas por caminar en ropa interior.

“No pensé que otros iban a tratarme tan horrible… leí comentarios súper agresivos, atentando contra mi vida“, inició comentando Vesta Lugg.

Aún así, sostuvo que “desde ese día la gente en la calle pasó de decirme Brenda (personaje de Bkn) a decirme Vesta (…) mi presencia en Maldita Moda subió el rating“.

Vesta Lugg y Eugenia Lemos

“Soy una persona muy sexual” – Vesta Lugg

Vesta Lugg, tras ser consultada respecto a por qué optó por este atuendo, explicó que “era una gala sustentable. Vimos muchas opciones, pero eran fomes. Es un espectáculo al que uno va también a entretener, a generar conversaciones“.

“Estaba en una etapa de mi vida súper política, apostando mucho a mis derechos como mujer, como persona en esta sociedad. El sexualizarme cuando yo quiero ser sexualizada, no cuando otros estiman. No ser cosificada, no comentar de cuerpos ajenos y también encontrarme con mi cuerpo fuerte”, añadió luego.

Por otro lado, reveló: “Me gusta la lencería, soy una persona muy sexual, que conecta mucho con ese espacio en su vida y tengo un repertorio de lencería del que me siento muy orgullosa”.

